Tanquen el parc de Bombers de Manresa per un positiu

La pandèmia de coronavirus va obligar a tancar el parc de Bombers de Manresa ahir. Un membre del cos d'emergències que treballa a les instal·lacions de la capital del Bages ha donat positiu i això va obligar a aïllar tot el personal del mateix torn i, com a conseqüència, a tancar el parc.

Ahir mateix ja van començar a fer tasques de desinfecció, que continuaran avui perquè el personal dels altres torns hi puguin anar a treballar. Tot i que la previsió és que aquest matí s'acabin les feines de desinfecció de l'equipament, del material i dels vehicles de Bombers; fonts del cos no sabien ahir a la nit si aquest matí s'hauria enllestit la neteja.

Les mateixes fonts indicaven a aquest diari que no cal aïllar el personal d'altres torns perquè no han estat en contacte amb el bomber contagiat. Els Bombers deien que no havien deixat desatesa la zona de Manresa perquè aquest cos d'emergències treballa en xarxa i, en cas d'incidències, els bombers dels parcs dels muncipis propers se n'haurien pogut fer càrrec. A part dels Bombers, a Manresa la Policia Local també ha resultat afectada per la pandèmia. Vuit membres de la plantilla estan de baixa per haver estat en contacte amb contagiats, per tenir símptomes o per viure a Igualada.