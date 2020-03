Torra aplaudeix la decisió del seu homòleg i l'insta a prendre mesures socials «a l'altura»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va reaccionar de seguida a l'anunci de Pedro Sánchez i a les nou del vespre va oferir una compareixença pública institucional per aplaudir la decisió del seu homòleg espanyol. Torra va mostrar la seva satisfacció per l'anunci del president del Govern espanyol de paralitzar totes les activitats no essencials des del dilluns 30 de març i fins al dijous 9 d'abril i en una intervenció breu des de la Casa dels Canonges, on està confinat després de donar positiu per coronavirus, va considerar que es tractava d'una «bona notícia en el combat que tenim contra la pandèmia de coronavirus». No obstant això, el president de la Generalitat també va remarcar que «si ara es decreta el confinament total és perquè fins ara no existia aquest confinament», i va agrair especialment «el suport de tanta gent que en aquestes últimes setmanes ens ha donat suport a les mesures dràstiques que reclamava el Govern de la Generalitat». El cap de l'executiu català va aprofitar la compareixença per exigir a Sánchez mesures socials i econòmiques «a l'altura de la crisi» i va demanar «no posar límits» al suport als treballadors, autònoms i empreses amb l'objectiu que ningú quedi «fora de joc». Torra va emfatitzar que els propers dies exigiran «el millor» de cadascú i es va mostrar convençut de la resposta de Catalunya, un país «fet amb esforç, solidaritat, a contracorrent i contra pronòstic».