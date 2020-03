Torra qualifica de "manca de respecte" que el govern espanyol "encara" no hagi publicat el decret de confinament total

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat de "manca de respecte per a tota la ciutadania" que a dos quarts de nou del vespre el govern espanyol "encara" no hagi publicat al BOE el decret de confinament total excepte en serveis essencials. "Li he donat tot el suport i m'he compromès a aplicar-lo estrictament, però això no pot ser", ha escrit Torra a Twitter. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, va fer l'anunci el dissabte vora les set de la tarda i el Consell de Ministres extraordinari que ha aprovat el decret s'ha reunit aquest diumenge al matí.





