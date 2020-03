Els casos del virus als EUA es podrien comptabilitzar «en milions» d'infectats

El principal responsable científic en la lluita contra el coronavirus als EUA, Anthony Fauci, ha estimat que la pandèmia podria causar «milions» de contagis a tot el país i que la xifra de morts podria ascendir als 100.000. Fauci s'ha convertit en un dels rostres més reconeixibles de la iniciativa de la Casa Blanca amb el coronavirus, en part per la informació ajustada que proporciona enfront dels conflictius pronòstics del president dels Estats Units, Donald Trump, que aquest dissabte sense anar més lluny va considerar la possibilitat de tancar la ciutat de Nova York abans de fer marxa enrere.

Fauci, director de l'Institut de Malalties Al·lèrgiques i Infeccioses, es va negar a donar un pronòstic més exacte d'afectats donada la fluïdesa de la situació, però sí que va lamentar que la capacitat dels Estats Units per detectar els vectors de transmissió encara és «bastant feble».

El metge, de fet, va convèncer el president Trump que no imposés la quarantena, i en el seu lloc apostar per una recomanació enèrgica contra els desplaçaments. «La quarantena és massa estricta», va explicar Fauci.

Els Estats Units ahir ja van registrar més de 123.000 casos i un total de 2.229 persones han mort des de la declaració de la pandèmia, que actualment té el seu epicentre a Nova York, encara que ja s'estén a altres «punts calents» com Nova Orleans. Al país nord-americà, més de 2.600 persones es troben en estat crític.

Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha acusat el president dels Estats Units, Donald Trump, de llançar una resposta lenta i descoordinada davant el coronavirus i d'ignorar, al principi, l'abast de la pandèmia que ha deixat ja més de 2.000 morts en tot el país.

«La seva negativa inicial va ser letal. La seva incapacitat per lliurar a temps l'ajuda que la gent necessita és letal», va lamentar Pelosi en una entrevista a la cadena CNN, abans de mostrar, una vegada més, el seu total desacord cap a una possible relaxació de les mesures de restricció per potenciar l'afeblida economia. «Jo no sé per què (Trump) ara creu que (el coronavirus) és una amenaça. No sé què li han dit els experts. No sé què creia saber abans, i sap ara... o des de quan ho sabia», va declarar la líder demòcrata.

«No podem permetre que Trump continuï subestimant la situació que tenim entre mans», va lamentar la màxima responsable del Partit Demòcrata en el Congrés nord-americà.