El Centre Sanitari del Solsonès reestructura l'atenció mèdica

La segona planta del Centre Sanitari del Solsonès s'ha convertit temporalment en hospital d'aguts, i els usuaris de la unitat sociosanitària s'han traslladat a la primera per mantenir una zona estable. Aquesta reestructuració s'ha dut a terme seguint un protocol específic davant l'augment exponencial de casos per Covid-19. En aquests moments, la segona planta acull alguns pacients en aïllament preventiu que, en cas que no presentin símptomes, baixaran a la primera.

La segona planta es reserva per a tres tipus de pacients: els derivats de Manresa, encara que no presentin símptomes, per posar-los en aïllament preventiu durant deu dies, els que tenen símptomes compatibles amb el coronavirus, que són tractats com a positius, i els casos confirmats. Les persones que hi són ingressades actualment estan estables, segons explica el doctor Juan Campus, director mèdic del Centre Sanitari.

Aquestes dependències reservades per a possibles casos positius es tractaran com a zones aïllades amb protocols específics pel que fa a personal, cuina, neteja, bugaderia i tanatori. El protocol estableix un aïllament rigorós a fi d'evitar estendre el contagi del virus i, alhora, garantir la millor atenció.

Des del Centre Sanitari del Solsonès es demana a la població que extremi les mesures de protecció per tal d'evitar que l'aparició de nous casos del virus generi una situació insostenible per al sistema.

Els propers dies poden convertir-se en «una prova de foc per a la comarca», adverteixen des de la direcció de l'ens. Es considera clau mantenir les actituds de responsabilitat per tal d'alentir al màxim el ritme de propagació.

Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal i del Centre Sanitari, fa una crida a extremar les mesures de prevenció i de confinament: «Demanem a tothom sobretot que es quedi a casa i, en cas de símptomes de tos, febre i mal de cap, eviti acudir al Centre Sanitari i actuï com en una grip. Només en els casos greus de febre alta i continuada i dificultats respiratòries cal trucar al Centre Sanitari de vuit del matí a vuit del vespre, o al 061 o, en cas d'urgència, al 112, durant tot el dia», reitera la presidenta de l'ens comarcal. «L'important és poder atendre les persones que realment ho necessiten i tenir disponibilitat per a les urgències», insisteix.