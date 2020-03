La Conca d'Òdena vol «forçar» els governs a solucionar el conflicte dels treballadors

Cada dia hi ha 10.000 persones que entren o surten de la Conca d'Òdena per treballar. Des del 13 de març, amb l'aprovació del confinament de la zona en fase 1, totes aquestes persones no poden accedir al seu lloc de treball i, això, segons l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, els deixa «en una situació de vulnerabilitat total».

Cansats d'esperar una solució que no acaba d'arribar, Castells va anunciar que els alcaldes estan estudiant mesures per «forçar» els governs català i espanyol a solucionar el conflicte de tots aquests treballadors atrapats pel confinament. Segons Castells, ha de ser una solució «bidireccional» que serveixi tant per als treballadors que no poden sortir de la zona confinada com per als qui haurien d'entrar i tampoc poden. Després de l'anunci de confinament del Govern espanyol, els alcaldes de la Conca d'Òdena exigeixen «claredat sobre què impliquen aquestes mesures, atesa la situació excepcional de la Conca».

De moment, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va assegurar que el confinament perimetral continuarà «fins a nova ordre» i alhora s'ampliarà el confinament en fase 2. Castells va explicar, en la roda de premsa diària que fa de des de la sala de plens del consistori, que la Conca d'Òdena s'enfronta a una triple crisi: la sanitària, la laboral i l'econòmica. Pel que fa a la darrera, Castells ha afirmat que les mesures anunciades per l'Estat en aquest àmbit són «insuficients i poc ambicioses per salvar els autònoms i les PIME».

L'alcalde d'Igualada va exigir ahir «claredat» en les informacions que reben per part de les administracions sobre la continuïtat del tancament perimetral de la Conca d'Òdena, donat l'enduriment del confinament a tot Espanya. L'alcalde va traslladar la «inquietud» dels municipis de la Conca d'Òdena a responsables de la Generalitat, que durant ahir al migdia van participar en una reunió del PROCICAT, on va confiar que s'abordarà la seva situació «i ens donarà pistes per saber cap on evolucionarà».

No obstant això, Castells va dir que, a causa de l'estat d'alarma, les competències sobre la seva situació les té el ministeri de Sanitat, que va ser qui va prorrogar el confinament.

Ahir al matí, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va avançar que el Govern mantindrà «ara per ara» el tancament perimetral de la Conca d'Òdena perquè hi ha hagut un focus «molt important i potent» que va tenir una «propagació molt ràpida».