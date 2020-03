Endesa crea un fons de 25 milions d'euros i llança un pla per dotar de material i serveis

Endesa ha dissenyat un pla de responsabilitat pública dotat amb 25 milions d'euros per a ajudes directes en la compra de material, condicions especials de subministrament i donacions per pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials provocades per la crisi sanitària a Espanya derivada de la pandèmia mundial per la Covid-19, informa l'energètica en un comunicat.

Aquest pla d'acció llançat per l'energètica, dins del seu compromís amb la societat, està dirigit per a l'ajuda immediata i més urgent entorn de tres eixos: la donació de materials i serveis, condicions especials de subministrament energètic a residències, hospitals o hotels medicalizats.

El conseller delegat d'Endesa va afirmar que Espanya està vivint «una situació sanitària, econòmica i social molt greu, sense precedents en la història recent». «Per això a Endesa hem dissenyat un pla d'actuació amb aquelles accions en què serem més útils i en què, sens dubte, podrem complir el que prometem als nostres clients i a tots els ciutadans», va afegir.

Quant a la donació de materials i serveis, Endesa posarà a disposició d'aquest pla la seva capacitat logística i de compra, tant estatal com internacional, així com de personal qualificat.