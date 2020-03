Esparreguera fa prevenció a la residència de Can Comelles perquè no hi arribi el virus

L'Ajuntament d'Esparreguera ha pres mesures per evitar en tot el que sigui possible l'entrada del coronavirus a la residència de Can Comelles. Ara

A més, també s'ha incrementat la comunicació amb les famílies perquè coneguin periòdicament l'estat de salut dels seus familiars i s'envia un informe diari a la Generalitat sobre l'estat de les persones usuàries.

La residència va ser el primer equipament municipal on, al principi de març, ja es van començar a aplicar mesures preventives com la limitació del nombre de visites de familiars, especialment si presentaven símptomes gripals; la suspensió de les sortides grupals dels avis i àvies a l'exterior, com la que havien de fer per veure la representació de La Passió del 8 de març, així com la cancel·lació d'activitats de grups provinents de l'exterior dins del centre. En aquest sentit, la coordinadora de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania de l'Ajuntament d'Esparreguera, María Vallejo, va afirmar durant la celebració del ple municipal que «de moment els residents estan bé, no hi ha cap afectat dins la residència i no cal recór-rer als ajuts de la Unitat d'Emergència Militar (UME), que sí que ha actuat a Olesa. Amb la prevenció esperen tenir-ne prou.