Igualada enllesteix la transformació d'un pavelló en un hospital de campanya

Els tècnics van començar divendres a treballar en un dels pavellons de la zona esportiva de les Comes d'Igualada per habilitar-lo com a hospital de campanya amb capacitat per a 100 persones, ampliable fins a 150. Les obres es van iniciar divendres al matí amb l'objectiu que a partir de dilluns podrien començar a arribar-hi alguns pacients ja curats de la Covid-19 però que encara han d'estar dues setmanes en aïllament.

Dissabte es va fer la desinfecció de tot el recinte i del material que s'hi havia de col·locar, i diumenge es va estar treballant en la instal·lació dels llits i en la distribució d'espais. També, dissabte, es va resoldre la construcció de rampes per fer el transport de malalts amb vehicles del SEM.

Marc Castells va dir ahir que amb aquesta instal·lació l'Ajuntment haurà respost en la seva part d'obligació de posar espais a punt per si cal fer-los servir davant un agreujament de l'emergència i per evitar el col·lapse de les estructures sanitàries actuals. Els equips humans que hi hagin de treballar ja és una qüestió del departament de Salut, que de moment no ha explicat de quins metges i infermeres podria disposar.