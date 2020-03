Les famílies vulnerables de l'Anoia demanen més ajuts alimentaris

La cruesa de l'aïllament a la Conca d'Òdena, de la dificultat per treballar a causa del tancament temporal de nombroses empreses, i l'angoixa que genera la inseguretat sobre el futur han fet que les demandes de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica hagin crescut de manera notable als quatre pobles confinats dins el confinament general. L'igualadí Enric Morist, coordinador de la Creu Roja Catalunya, va afirmar ahir que «hi ha molta més demanda» en els darrers dies.

Morist va assegurar que, malgrat tot, la distribució d'aliments funciona amb normalitat als quatre municipis, i amb contundència va indicar que «ningú no es quedarà sense aliments» mentre es mantingui aquesta situació, ni en els mesos posteriors. Segons ha explicat el coordinador de la Creu Roja, en aquests centres s'ha notat un increment de la demanda que els farà reajustar la situació, el servei que s'ofereix i la gestió del complicat moment. Però va insistir en la voluntat de mantenir tant el subministrament com la distribució en aquells domicilis on s'hagi requerit.

Morist va admetre que hi ha més gent que els sol·licita i que alguns d'aquests provenen de l'economia submergida, com ara persones que anaven a fer feines per les cases i que amb les restriccions de mobilitat s'han de quedar a casa sense feina i sense ingressos. Segons Morist, és una situació que estava prevista i ha enviat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania assegurant que «l'abastiment d'aliments per a persones vulnerables a la zona confinada estarà sempre garantit i prendrem les mesures necessàries perquè així sigui».

Morist va informar que les targetes menjador destinades a alumnes amb beca han estat distribuïdes per part dels ajuntaments i del Consell Comarcal. Morist ha demanat a les famílies que no tirin aquestes targetes, ja que s'aniran recarregant els imports a mesura que es vagi prorrogant el confinament.

Pel que fa a les visites als domicilis, Morist també ha assegurat que s'estan fent amb normalitat en el marc de les restriccions adoptades per l'emergència sanitària. Els serveis socials realitzen les visites, Creu Roja fa distribució de productes farmacèutics i coordina la distribució de gas butà per a persones de col·lectius vulnerables.



Necessitat del test

A banda de l'atenció als més vulnerables, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va reiterar la petició de testos ràpids per diagnosticar tota la població de la Conca i poder fer una cartografia dels contagis a la zona. El batlle va afirmar que es tracta d'una mesura que «és possible, s'ha de fer i l'exigim, atesa l'excepcionalitat de la nostra situació». I es va mostrar d'acord amb els que demanen que primer es faci el test als sanitaris, al personal de les residències, als cossos d'emergència i de seguretat, però també a tota la població de la Conca perquè creu que seria la manera de tenir delimitats els casos i poder-hi actuar.

Pel que fa al confinament de la Conca d'Òdena, segons la Policia Local aquest s'està respectant per gran part de la població, i aquest cap de setmana s'ha registrat molt poques incidències. Per aquest motiu, l'alcalde d'Igualada va fer, de nou, un agraïment a la ciutadania.