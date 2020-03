El govern espanyol aprova el confinament total, però a última hora el posposa un dia

El govern espanyol ha establert una moratòria d'un dia per al confinament total per als casos que resulti "impossible" interrompre "immediatament" l'activitat i es pugui fer paulatinament. Segons el BOE, publicat a les 23.35 hores del diumenge a la nit, les persones de serveis no essencials podran fer tasques "imprescindibles" durant el dilluns 30 de març per evitar que l'aturada "no perjudiqui de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial". El decret també estableix que les empreses de serveis no essencials, en cas de ser necessari, podran establir el número mínim de plantilla o torns "estrictament imprescindibles per mantenir l'activitat indispensable", com en un cap de setmana o en festius.

Poc abans de la publicació del BOE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit en una entrevista a 'El Objetivo' de La Sexta que amb la moratòria d'un dia s'intentarà que la paralització "no sigui abrupta" i les empreses es puguin "reorganitzar".

A partir del dimarts, però, totes les activitats no essencials hauran d'aturar-se fins el 9 d'abril i els treballadors tindran un permís retribuït recuperable. Com ja ha avançat la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en roda de premsa aquest migdia, els empleats hauran de recuperar les hores dels dies laborables que no hagin fet fins el 31 de desembre del 2020.

El decret també detalla que la recuperació s'haurà de negociar en un període de consultes obert entre l'empresa i la representació legal dels treballadors en una durada màxima de set dies. La recuperació de les hores no podrà incomplir els períodes mínims de descans diari i setmanal ni la superació de la jornada màxima anual prevista al conveni col·lectiu que s'escaigui. També s'hauran de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Serveis essencials

El decret estableix quins són els serveis essencials que no aturaran la seva activitat durant aquestes dues setmanes. Així, totes aquelles activitats relacionades amb la cadena d'abastiment del mercat i funcionament del servei de béns de primera necessitat, com aliments, medicaments o productes higiènics queden exclosos del permís, com també els serveis d'hostaleria i restauració amb repartiment a domicili, la cadena de producció i distribució de béns i material mèdic o tot allò imprescindible per al manteniment d'indústries que fabriquin material necessari per a activitats essencials.

Treballadors en transport de mercaderies i persones, funcionaris de presons, personal relacionat amb manteniment de material de forces armades, personal de centres sanitaris, residències i serveis funeraris, i quioscos i mitjans de comunicació també són considerats serveis essencials.

A més, el decret també regula que el repartiment de productes comprats per internet o el servei postal continuarà funcionant, així com serveis financers, empreses de telecomunicacions imprescindibles per a serveis bàsics, o assessories legals. També ho faran els treballadors relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere, notaries i registres, serveis de neteja d'espais essencials, personal de centres d'acollida de refugiats i treballadors en abastiment, depuració i sanejament d'aigua.

Finalment, les empreses de logística relacionades amb material sanitari i els treballadors imprescindibles per a serveis meteorològics també queden recollits com a personal essencial.

El decret recull en un últim punt com a servei exclòs del permís a "qualsevol altre que presti serveis que hagin estat considerats essencials".

D'altra banda, el decret no afectarà els treballadors subjectes a un ERTO ni els que estiguin de baixa, amb un contracte suspès o qui pugui desenvolupar la seva activitat mitjançant el teletreball.

El BOE amb el decret que detalla el confinament total de tots els treballadors de serveis no essencials i el permís retribuït recuperable s'ha publicat aquest diumenge a les 23.35 hores. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la mesura el dissabte a la tarda i aquest diumenge al matí s'ha reunit el Consell de Ministres de forma extraordinària per aprovar-la.