L'Ajuntament de Calaf ha aprovat mesures econòmiques i fiscals, en el marc de la crisi del coronavirus. Pel que fa a la llar d'infants, a partir del mes d'abril no es cobrarà pel servei. Tampoc no es cobrarà als alumnes de l'Escola de Música que no puguin rebre les classes telemàticament. Bars i restaurants no han de pagar l'impost de terrasses i el d'escombraries.