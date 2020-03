Un mort a Manresa i un altre a Igualada en una jornada menys dura que les anteriors

Tot i que parlar d'una mort sempre és una mala notícia, aquesta xifra es va convertir en un senyal de respir ahir a Manresa. Després d'una setmana infausta, amb 31 persones finades entre dilluns i dissabte, el recompte de les 38 defuncions que s'han produït fins ara a la capital bagenca, amb motiu de la crisi del coronavirus, només en va sumar una altra en la jornada dominical. Un sol mort després dels 8 de divendres i els 7 de dissabte.

Segons les dades facilitades per Althaia sobre la realitat de la pandèmia a l'Hospital de Sant Joan de Déu i al Centre Hospitalari, ja s'han donat d'alta 89 persones, 28 més que el registre de 61 que oferíem en l'edició d'ahir. Entre els dos centres sanitaris de la ciutat, continua havent-hi 141 pacients, 11 menys que els 152 que es comptabilitzaven dissabte. S'ha de tenir present, però, que entre dissabte i diumenge es van traslladar 13 persones de Sant Joan de Déu a l'Hospital de Sant Andreu.

Segons la informació facilitada ahir des de la clínica, a hores d'ara ja hi ha 12 persones ingressades a la unitat d'aïllament, 3 de les quals des del 21 de març. Entre aquesta dotzena hi ha 3 positius confirmats de Covid-19, mentre que la resta de moment presenten símptomes. Així mateix, segons l'últim recompte, hi ha 24 treballadors del centre que són sospitosos de tenir-ne i estan confinats a casa.

A la Conca d'Òdena, on la mortalitat és molt elevada, ahir només es va registrar la pèrdua d'una vida humana, que fa pujar el marcador fins a 62 defuncions. Segons les dades del departament de Salut, Igualada i les tres poblacions veïnes confinades ja acumulen 560 casos positius de coronavirus –27 en les últimes 24 hores–, 152 dels quals són professionals sanitaris (la mateixa xifra que el dia anterior). També s'han de consignar les 173 altes que s'han donat fins ara a l'hospital igualadí.



Primer mort a Montmajor

Xavier Sàez Solà, conegut com a Xurri, va morir dissabte als 51 anys i es va convertir en la primera víctima de coronavirus a la localitat de Montmajor. El finat va ser un dels fundadors de la Cooperativa Ramaders de Muntanya del Berguedà, treballava com a responsable de Ramaderia Casanova i es dedicava a la venda d'instal·lacions ramaderes.

Onze víctimes a Martorell

El coronavirus ha colpejat Martorell amb força durant el cap de setmana. La principal incidència es va produir a les residències de gent gran, on van perdre la vida 5 persones (3 de les quals veïns de la ciutat). Una xifra molt alta que es va sumar a la dels 5 decessos que hi va haver a l'Hospital de Sant Joan de Déu de la localitat. D'altra banda, a hores d'ara hi ha 155 persones infectades entre l'esmentat hospital i el del Sagrat Cor.



Més de 1.400 morts a Catalunya

El balanç d'ahir en el global català és l'increment de la xifra de morts fins a 1.410 persones, després de les 184 que es van registrar al llarg del diumenge. A més, hi ha 1.131 positius nous, el que fa pujar el total a 16.157, dels quals 1.512 estan greus. I, arreu del país, el total de sanitaris infectats és de 2.600. Pel que fa a les altes hospitalàries, ja se'n computen 4.125.

El balanç de la jornada del dissabte a l'Estat espanyol que va fer públic ahir el ministeri de Sanitat va elevar a 6.528 el nombre de persones mortes des de l'inici de la pandèmia. Durant el dissabte es van sumar 838 defuncions més al recompte general, xifra que significa un rècord en un sol dia.

Pel que fa al nombre de casos detectats, la xifra arriba a 78.797, 6.549 més que el dia anterior. En el capítol de les altes, dissabte es van registrar 14.709 altes (2.424 més), mentre que 4.907 (332 més) van entrar a l'UCI.