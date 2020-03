Els musulmans de Manresa s'aboquen a ajudar els més necessitats

Magatzem on es guarda el menjar destinat als joves i a les famílies desfavorides arxiu particular

Hi ha veïns de Manresa sense cap ingrés econòmic que passen el confinament en cases ocupades, sobretot del centre històric, i viuen en condicions misèrrimes sense subministrament d'aigua ni electricitat. Són joves immigrants sense papers i famílies en situació irregular que, en no tenir permís de residència, reben pocs ajuts de les administracions, i per aquest motiu les comunitats islàmiques de la ciutat els està ajudant a través d'una campanya solidària per subministrar-los productes bàsics.

L'associació de dones marroquines Al-Nour i el restaurant Sultana van començar a donar un cop de mà a aquests veïns. «Vaig dir que aquesta acció solidària no es podia acabar per falta de recursos, i vam pensar que calia la implicació de tots perquè l'ajut continués durant els dies que hi hagi l'estat d'alarma», explica Abdellah Anhari, president de la Comunitat Islàmica del Bages. També s'hi ha acabat implicant la Comunitat Islàmica de Manresa, i junts han fet una crida perquè els veïns musulmans de la ciutat hi posin el seu gra de sorra.

De moment han aconseguit 10.000 euros, que van adreçats a comprar productes per a aquests veïns tan desafavorits, i els responsables de les entitats musulmanes es mostren satisfets de la resposta de la comunitat, tot i lamentar la situació generada pel coronavirus. Les mesquites de la ciutat també han aportat mil euros per a la campanya.

Entre els més necessitats hi ha joves amb poc més de 18 anys que fins fa poc eren adolescents tutelats per la Generalitat i que ara malviuen en cases ocupades en les quals comparteixen pis fins a deu persones.

«Ara han obert les dutxes socials als més necessitats, i de les fonts públiques torna a brollar aigua; però hi ha hagut uns quants dies que no han funcionat, i tota aquesta gent no podien beure ni dutxar-se», afegeix Anhari. Entre les persones que ho estan passant més malament també hi ha dones immigrants que estan soles, sense ingressos, desprotegides, i gairebé no saben ni català ni castellà.

Els responsables del restaurant Sultana, ubicat al carrer del Carme, s'encarreguen de preparar el menjar i, posteriorment, un grup de voluntaris deixa el menjar, l'aigua i els productes de desinfecció davant de les cases d'aquests joves i famílies.

«Abans venia tothom a buscar-ho al mateix restaurant, però s'hi acumulava massa gent i la Policia Local ens va cridar l'atenció alguna vegada. Per aquest motiu hem optat per repartir-ho a les cases. A part, anava a recollir menjar gent que realment no ho necessitava i se n'aprofitava. Com sabem qui són els més necessitats, anem directament a ajudar-los», explica.



Un ajut fonamental

«Aquest ajut és de vital importància. Abans del confinament la gran majoria d'aquestes persones no tenia feina i aconseguia un mínim d'ingressos gràcies a l'ajut d'algunes famílies. Si no fos perquè hem iniciat aquesta campa-nya, haurien de sortir a buscar menjar com fos», afegeix el president de l'entitat.

Khadija El Bachiri, responsable de l'associació de dones mar-roquines Al-Nour, que ja feia activitats per a joves extutelats de Manresa, afirma que «en aquestes setmanes tan delicades l'Ajuntament, que ja ajuda la població que més ho necessita, hauria de posar un focus especial a aquests col·lectius vulnerables». D'aquest projecte solidari se'n beneficien prop de 200 joves i unes 50 famílies amb nens, entre altres persones necessitades.

Comunitats islàmiques d'altres ciutats de Catalunya s'han fixat en la iniciativa solidària de Manresa i els han felicitat pels resultats. «Una entitat de Mataró ens ha demanat com organitzem la logística, i és que crec que, entre les associacions musulmanes, som pioners a portar a terme una iniciativa com aquesta pel confinament», explica Anhari.

La campanya posada en marxa està destinada a garantir diàriament dos àpats i una higiene als joves, a les famílies i a persones sense sostre, i se segueixen les mesures que les autoritats sanitàries ordenen per evitar contagis. L'acció solidària es fa amb la supervisió i coordinació de l'Ajuntament de Manresa.

Les entitats islàmiques i de dones marroquines de la capital del Bages assenyalen que, a part del menjar, que també reparteix l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament entre els més necessitats, cal proporcionar-los també material desinfectant i higiènic. I gràcies a aquesta iniciativa, els en poden donar.