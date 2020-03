Oriol Mitjà diu que la corba de Catalunya perd pendent respecte a la d'Espanya

Oriol Mitjà, metge de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, ha assegurat que la corba de Catalunya perd pendent i s'està desviant lleugerament d'Espanya. Preveu que el nombre de casos començarà a baixar aquesta setmana, i que les UCI tindran oxigen en 10 dies. "Tot són molt bones notícies. Comencem a controlar una miqueta la transmissió, encara que hi ha molts casos i molts greus", ha dit a Catalunya Ràdio. Ha indicat que només s'han detectat un 4% dels contagis, el que vol dir que hi ha uns 350.000 positius a Catalunya. "Que també és bo perquè és gent immunitzada", ha afegit. També millora, al seu parer, la situació a la Conca d'Òdena, "que va revertint, està igual que la resta de Catalunya i ha tornat a la línia normal".

"Farem aquest esforç i ens en sortirem ràpid", ha dit Oriol Mitjà, que ha remarcat que els catalans fins i tot ja feien molta bondat quan no s'havia decretat el confinament total. Això es comença a veure en les estadístiques, amb uns 1.300 infectats nous al dia i un índex de transmissió d'1.5. "Estem apropant-nos a l'1, que és la xifra a la qual volem arribar", ha explicat.

Al seu parer, el confinament de la Conca d'Òdena ha estat "imprescindible", perquè el cas se sortia de totes les estadístiques i ara "sembla que va revertint".

Molt control en els propers mesos i confinaments parcials

Ara bé, ha avisat que s'haurà de continuar controlant la situació, amb una bona xarxa comunitària de detecció, aplicacions de mòbil que informin dels moviments i dels contactes amb positius i aïllaments selectius quan es detecti un petit brot comunitari. Són mesures, ha remarcat, que s'hauran d'anar utilitzant en els propers mesos per sortir de forma coordinada del confinament total.

Mitjà ha considerat molt important tenir eines com aplicacions on explicar els símptomes, però també que puguin detectar si una persona ha estat en contacte amb un positiu, i llavors poder-la aïllar, el que permetria focalitzar mesures restrictives en barris, si és que cal.

Al marge de les aplicacions, ha subratllat que caldrà reforçar els laboratoris de proves dels hospitals, però també un bon sistema de proves ràpides. Ha indicat que el Govern ja n'està important, i són barates i bones. N'hi ha un test que indica si un té anticossos, i un altre que avança si es pot patir un episodi agut en els propers quatre dies. Al seu parer, les empreses haurien de comprar aquests testos per controlar la seva plantilla. "No tenen la mateixa capacitat i precisió que el test que es fa a l'hospital, però fan la feina que han de fer, i només per quatre euros", ha assenyalat.

Mitjà ha constatat que els exemples de Singapur i Hong Kong demostren que no es podrà abaixar la guàrdia durant una "temporada llarga", perquè existeix el perill de rebrots greus.

Pel que fa a l'assaig que està portant a terme administrant medicaments per prevenir el coronavirus en persones que han estat en contacte amb positius, Mitjà ha explicat que ja han tractat més de 1.000 persones de la regió de Barcelona, incloent les comarques centrals, i l'àrea metropolitana. Si fos eficaç per parar els contagis "canviaria el rumb de l'epidèmia" i seria una "gran troballa", ha avisat.