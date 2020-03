El Parc de Bombers de Manresa reobre després d'un cas positiu

El Parc de Bombers de Manresa va reobrir ahir al migdia de nou després que tanquessin les instal·lacions dissabte en saber que un dels membres de l'equip d'emergència que hi treballa va donar positiu de la Covid-19. I és que no només està aïllat el bomber afectat, sinó també els companys que van estar en contacte amb ell. Des de dissabte fins ahir a les 2 del migdia es van dur a terme tasques de desinfecció de l'equipament, del material i dels vehicles perquè la resta de membres del cos d'emergències hi pogués treballar. Tot i que hi ha uns quants bombers del parc aïllats, fonts del cos d'emergències asseguraven ahir que les instal·lacions funcionaran amb normalitat.