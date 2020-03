Set avis i part del personal del geriàtric El Lledoner de Sant Fruitós tenen febre

Set avis del geriàtric El Lledoner i treballadors del centre tenen símptomes de la Covid-19. Per aquest motiu s'ha activat el protocol de confinament a les habitacions, i d'actuacions de desinfecció especial a l'interior de l'edifici. Ahir, l'Ajuntament va equipar totes les habitacions dels residents amb taules individuals perquè hi puguin menjar.

Dissabte, un equip de sanitaris del CatSalut va visitar els residents i en aquest moment s'està en espera de conèixer els resultats efectuats dels testos de la Covid-19. Els símptomes, però, no els tenen només els avis, sinó que també en té part del personal que treballa a la residència i actualment es troben de baixa laboral. Van reforçar ahir la plantilla d'aquest centre amb treballadors d'altres residències que s'allotjaran a l'hotel La Sagrera.

El govern municipal diu que agraeix l'esforç de totes les persones i empreses implicades per fer possible aquestes accions i, per damunt de tot, la comprensió i la paciència de les famílies amb residents que no els poden visitar des de fa quinze dies.