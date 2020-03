El temporal podria deixar nevades a zones del Berguedà i la Cerdanya

Protecció Civil va alertar del risc de neu a diverses comarques com el Berguedà i la Cerdanya entre avui i demà. Es preveuen gruixos de més de 10 centímetres de neu a les cotes per sobre dels 900 metres. A l'Estat, es generalitza la previsió de mal temps. El temps hivernal torna avui a Espanya, amb caiguda de temperatures generalitzades i possibilitat de nevades en cotes baixes, per l'entrada d'una massa d'aire molt fred pel nord peninsular, que romandrà en la península fins al dijous dia 2 d'abril, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET)

Aquesta massa d'aire provocarà durant aquests quatre dies un descens generalitzat de les temperatures, principalment en la meitat nord i centre peninsular, que registraran valors «excepcionalment baixos per a l'època de l'any». Així mateix, s'esperen nevades en diverses zones de la península, en cotes «anormalment baixes per a aquestes dates».

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, és probable que les temperatures màximes no superin els 10 °C en àmplies zones de la meitat nord peninsular. L'AEMET afirma que hi ha possibilitat que les temperatures es mantinguin per sota dels 5 °C en les proximitats dels sistemes munta-nyencs. Tot i això, serà demà quan cauran més les temperatures. Segons l'AEMET, s'espera que demà sigui el dia més fred de l'episodi de precipitacions.

Hi haurà gelades en bona part de l'interior de la meitat nord i centre peninsular (excepte a la vall de l'Ebre) i fins i tot les temperatures mínimes podran aconseguir els -5 °C a l'entorn dels sistemes Central i Ibèric, serralada Cantàbrica i Pirineus.



Arribada d'una borrasca

Avui també s'esperen precipitacions en l'àrea cantàbrica i pirinenca amb cotes de neu que dilluns poden descendir fins als 300 i 500 metres.

D'altra banda, és molt probable que avui una borrasca atlàntica s'aproximi al sud-oest peninsular i interaccioni amb la massa freda esmentada.

En conseqüència, les precipitacions a partir de la tarda d'avui i al llarg de dimarts s'aniran generalitzant, començant pel sud de la península i estenent-se cap al centre i a tota la meitat est; s'esperen nevades a partir d'avui i al llarg de demà a àmplies zones del centre i interior oriental peninsular. Les precipitacions podran ser fortes o molt fortes a Andalusia durant demà, especialment a la Costa del Sol.

Per a avui, diverses províncies estaran en avís per diferents fenòmens meteorològics. Així, en avís groc (risc) per neu hi haurà: Terol, Saragossa, Astúries, Cantàbria, Lleó, Palència, Conca, Girona, Tarragona, Navarra, Biscaia, Guipúscoa. En avís taronja (risc important) estarà Lleida.

El vent també afectarà Saragossa, Astúries, Lugo i Pontevedra, que tindran avís groc. El vent provocarà mala mar: Cantàbria, Lleida i Pontevedra tindran avisos grocs per onatge i a Lugo s'ha activat l'avís taronja.

Per al dimecres és probable que comencin a ascendir les temperatures en bona part de la península i que aquest ascens continuï, en les mínimes i màximes, durant els següents dies, aconseguint uns valors pròxims als habituals durant el cap de setmana (4 i 5 d'abril).