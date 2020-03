Torra critica la llarga espera de la publicació del decret

El president de la Generalitat, Quim Torra, va dir ahir al vespre que és una «falta de respecte per a tota la ciutadania» que a 2/4 de 9 encara no s'hagués publicat el decret del Govern espanyol per endurir les mesures de confinament que limita les activitats no essencials i, així, frenar el contagi del coronavirus. «Li he donat tot el suport i m'he compromès a aplicar-lo estrictament. Però això no pot ser», va retreure Torra a través del seu compte de Twitter.

Torra va reclamar al Govern espanyol ahir, en la conferència de Pedro Sánchez i els presidents autonòmics, un pla de mesures econòmiques i socials «que doni seguretat i confiança a treballadors, empreses i autònoms», i un pla de recuperació que garanteixi la sortida de la crisi. Concretament va demanar a l'executiu espanyol que implanti una renda de ciutadania per a treballadors i autònoms, i que suspengui el pagament d'impostos durant la pandèmia de coronavirus. Són dues peticions que va plantejar Torra en la reunió per videoconferència

Torra aplaudeix la mesura, que fa dies que reclama, i va demanar que l'enduriment del confinament s'apliqui de manera «estricta». Va exigir un pla de mesures econòmiques perquè siguin les administracions, i no empreses i treballadors, les que s'endeutin, segons informacions de l'Oficina del President. Torra va insistir que aquest pla «s'ha de fer fàcil i fer-lo ja», perquè empreses i treballadors tinguin la seguretat que no s'hauran d'endeutar per afrontar aquesta situació d'emergència sanitària, social i econòmica.