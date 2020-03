Alcaldes del PSC reclamen a Torra que aprofiti recursos dels ajuntaments

Alcaldes i alcaldesses del PSC del Baix Llobregat, 16 en total, reclamen al president de la Generalitat, Quim Torra, que aprofiti tots els recursos dels ajuntaments per fer front a la crisi del coronavirus. Entre d'altres, signen la queixa l'alcalde d'Esparreguera i el d'Abrera. A través d'una carta oberta que publicava ahir El Periódico amb el títol de «President Torra, posi's al capdavant», els batlles lamenten que «no s'estiguin aprofitant» les infraestructures de l'administració local i posen d'exemple que els ajuntaments han ofert hotels i infraestructures per instal·lar hospitals de campanya.

Els alcaldes comencen la carta dirigint-se a Torra «des de la màxima lleialtat i sense ànim de fer retrets» i amb la voluntat d'oferir la seva col·laboració. Asseguren que el sistema sanitari públic hospitalari es troba «del tot desbordat» per la Covid-19 i que les residències de gent gran estan «desateses i amb necessitats urgents i immediates». «Estem parlant de falta de material, manca d'equips d'atenció residencial i de falta d'interlocució amb el departament competent», conclouen.

Segons expliquen a la carta, fa dies que han ofert hotels al CatSalut perquè puguin ser un espai de transició per a pacients que surtin de l'hospital i continuen malalts però en un estat més lleu i no poden tornar a casa. Així mateix, remarquen que els professionals de la salut fa més de 15 dies que demanen hotels a prop dels hospitals per descansar després de llargues hores laborals. I reclamen també la instal·lació d'hospitals de campanya en infraestructures municipals.

Des de fa uns dies s'ha començat a posar en marxa algun hotel al servei de pacients d'hospitals i de professionals de la sanitat. Una acció que, segons els alcaldes signants, s'hauria d'haver fet fa dues setmanes. «La infraestructura de l'administració local no s'està aprofitant. La Generalitat no està fent cap xarxa amb els ajuntaments, que tenim la màxima experiència a atendre des de la proximitat a la ciutadania. I ho diem perquè les reunions de coordinació que s'han produït recentment s'han convocat a instàncies del món local», afegeixen.

En canvi, segons expliquen, han rebut una carta de la Direcció General de Protecció Civil que els recorda que no és funció dels municipis la determinació de les necessitats de desplegar hospitals de campanya o d'altres recursos similars. «No podem continuar com aquests últims dies, amb actitud dubtosa i poc eficaç», diuen.