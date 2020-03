El coronavirus deixa ja 528.000 afectats per un ERTO a Catalunya

La crisi provocada pel coronavirus ha deixat ja a l'atur temporal 528.199 catalans, segons dades actualitzades fins a ahir pel departament de Treball de la Generalitat, que ha rebut un total de 69.260 sol·licituds d'ERTO.

Respecte de diumenge, el balanç d'afectats per un ERTO a Catalunya ha crescut en 9.884 persones, mentre que es van sol·licitat 2.094 expedients temporals més entre diumenge i dilluns. Ja fa dies que el nombre d'aturats provocats pel coronavirus va superar els que hi havia abans d'aquesta crisi –405.800, segons l'última EPA–, però la bola de neu continua creixent. Segons els càlculs de CCOO de Catalunya, els treballadors de Catalunya afectats per un ERTO pugen ja a 750.000 persones, un nombre superior al que baralla el departament de Treball.

La posada en marxa de les mesures de confinament més estrictes, que inclouen un permís retribuït recuperable als treballadors encara actius que no cobreixen serveis essencials, paralitzarà la presentació d'ERTO, encara que els sindicats adverteixen que tornaran a registrar més expedients d'aquest tipus després de Setmana Santa.