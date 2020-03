Desconcert a la indústria local en l'estrena de l'aturada general

Polígons buits i molt desconcert. Així va viure ahir la indústria bagenca el primer dia d'aturada general de l'economia, tret dels serveis essencials. I amb molts dubtes, perquè encara queden un munt de serrells per resoldre i que seran decisius per saber si aquesta o l'altra empresa en particular podran continuar operant amb serveis mínims, que és com bona part de la indústria del territori ja estava treballant aquests darrers dies després d'haver aplicat expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) generalitzats entre les seves plantilles.

Xavier Perramon, president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, expressava dubtes sobre si determinades empreses, que serveixen recanvis per a la maquinària agrícola, podrien o no continuar treballant per als seus clients. O si empreses que exporten maquinària per a països on l'activitat encara està més o menys normalitzada podran fer-ho o no. «Els Mossos en han dit que tota activitat que no s'adreci directament als serveis essencials haurà d'estar molt justificada», deia ahir Perramon.

El president de la patronal demana esperar a dimecres, quan, assegura, gestories i patronals hauran pogut estudiat amb detall el reial decret que frena l'economia espanyola i catalana. «Al sector hi ha una gran sensació de desconcert, i s'estén l'alerta per les dificultats que tindrem per pagar nòmines quan les tresoreries no disposin dels ingressos que comptaven rebre. Es poden bloquejar els cobraments d'alguns lliuraments que ja s'havien fet, perquè tothom es posa a la defensiva: si jo no cobro als meus clients, no pago els proveïdors».

Els polígons manresans eren ahir pràcticament un desert. «Tot està tancat, fins i tot tallers que sembla que haurien d'haver obert perquè reparen camions», explicava Montse Ambrós, gerent del conjunt d'associacions dels quatre grans polígons manresans. «Diumenge encara hi havia gent treballant, perquè fins a la nit no es va saber que hi hauria un dia de moratòria per acabar de fer el tancament», relata Ambrós.

«Tot plegat és molt dur, ningú no sap com es revertirà la situació, com es recuperaran les hores, si serà amb vacances... Tot això generarà malestar a les empreses», augura Ambrós, que creu que les decisions que va prenent el Govern central «semblen improvisades, sense càlcul». «La pilota ha quedat a la teulada de les empreses, però l'Estat haurà d'assumir part de les conseqüències de l'aturada total», opina Ambrós, que recorda que actualment la situació encara era delicada per al conjunt de la indústria local, que estava recuperant-se de la crisi de fa una dècada. «Les empreses no van sobrades, no tenen prou múscul de tresoreria per estar sense facturar», apunta.

Per la seva banda, la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) va fer públic un comunicat en què considera que «el Govern dicta, i les empreses i treballadors i treballadores han de buscar les solucions: el Reial decret és molt ambigu, no és clar, no matisa sectors i no té en compte moltes de les característiques del tancament total». Amb tot, la UEA considera que serà «la bona ètica dels empresaris i empresàries» la que els permetrà «saber veure en la informació inclosa en el BOE si la seva empresa pot o no pot operar».

La patronal anoienca també critica en el comunicat que el reial decret es presentés a punt de la mitjanit de diumenge «sense permetre una anàlisi i un marge de preparació per a empreses i treballadors amb temps». «S'ha donat un marge de només un dia per tancar l'activitat de les empreses i per a moltes és massa just. Hi ha moltes tipologies d'empreses, i n'hi ha que tenen processos llargs que precisen un temps tant a nivell de producte com de pautes», apunta la UEA.