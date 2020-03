Dos metges en actiu han mort per covid-19 a Catalunya

Els doctors Francesc Collado i Antoni Freixa, dos professionals en actiu, han mort per covid-19 durant la pandèmia, segons informa el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós. El doctor Francesc Collado va ser el primer metge a l'Estat a morir a causa de la malaltia. El COMB té constància que dos metges més, que no estaven cent per cent en actiu, han perdut la vida pel virus. Padrós agraeix en nom de la junta del COMB "la seva trajectòria al servei dels malalts i els valors professionals".