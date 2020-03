Una empresa de Castellgalí envia dues peces clau per fer respiradors a Madrid

Una empresa de Castellgalí, Sensortecnics, ha fet arribar aquest cap de setmana, de manera urgent, dues peces clau per al projecte de fabricació de respiradors que lidera la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid. Es tracta de dos sensors màssics de cabal d'aire que la firma bagenca comercialitza i distribueix habitualment, fabricats als Estats Units. Segons ha explicat el gerent de Sensortecnics a Regió7, Francesc Torrents, era l'única empresa que podia entregar aquestes peces de forma immediata.

Els coordinadors del projecte els van trucar divendres a la nit. Personal de Renfe es va coordinar amb l'empresa i la universitat per traslladar els dos sensors en un AVE que va viatjar aquest diumenge al matí entre Barcelona i Madrid.

Les peces van ser portades en taxi des de Castellgalí a l'estació de Sants, i un cop allà se'n va fer càr-rec personal de Renfe. A 2/4 d'1 del migdia, els sensors arribaven a la capital madrilenya.

La Uiversitat Rey Juan Carlos ha desenvolupat el projecte The open ventilator, que consisteix en la fabricació d'un respirador artificial de baix cost, producció escalable, sense ànim de lucre i amb codi de font obert, que ja ha estat provat en animals per ajudar pacients de Covid-19 en estat crític. No és, però, l'únic centre que treballa en la fabricació de respiradors. També ho fan l'Hospital Clínic i la Universitat de Màlaga.

«Intentarem ajudar els hospitals i universitats que fabriquin respiradors a Espanya per fer front a la crisi del coronavirus. Hem estat tot el cap de setmana operatius i seguirem treballant els propers dies en la distribució de peces necessàries per a la creació d'aparells mèdics. Ara bé, aquest és un mercat que ha explotat, molts distribuïdors s'han quedat sense peces, i no sabem com evolucionarà», apunta Torrents.