El govern espanyol esquiva el debat sobre la sortida dels presos polítics i recorda que no li pertoca adoptar la decisió

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha esquivat aquest dimarts el debat sobre una hipotètica sortida dels presos polítics perquè passin el confinament a casa seva. El Tribunal Suprem ha emès aquest dimarts un comunicat on amenaça amb accions legals per "prevaricació" contra els funcionaris que permetin que els presos independentistes s'acullin a aquesta opció. Montero ha recordat que el seu govern no té res a dir sobre el cas, perquè "són les juntes de tractament i el jutge de vigilància penitenciària qui decideix si se'ls aplica l'article 100.2 -que permet les sortides del centre- i serà a ells a qui competeix aquesta qüestió".

En tot cas ha assegurat que el Ministeri de l'Interior està "reforçant de forma estreta" la vigilància a les presons tan pel que fa als funcionaris com la situació dels presos per evitar contagis als centres penitenciaris.