L'Ajuntament de Sant Joan critica la manca de material per a la residència amb el brot de Covid-19

«Tot el material que diuen que hem de tenir i que hem d'usar no ens ha arribat. Ho diuen els protocols que ens envien des de la Generalitat, però no ens arriba pràcticament res», explica la regidora responsables de la residència de Sant Joan de Vilatorrada, Paqui García (PSC).

Les residències viuen situacions molt complicades, i a l'Atzavara, de Sant Joan, especialment. La darrera setmana hi han mort fins a 8 interns, dos dels quals ja és segur que per coronavirus, i entre els altres sis també hi podria haver més casos, segons la regidora, però són persones a les quals no s'havia fet el test.

Garcia considera que s'haurien d'haver fet test a tothom, als professionals que hi treballen i als residents, perquè és la manera de poder aïllar. Com és sabut, ni l'Estat, que centralitza les comandes des de la declaració de l'estat d'alarma, ni la Generalitat no ha disposat fins ara de tests. Ahir, a Sant Joan en van arribar 25 procedents de la Diputació de Barcelona. Ahir, la directora del centre i un metge del cap de Sant Joan estaven reunits per veure com i a qui feien les proves. El protocol, però, és clar i diu que primer al personal que hi treballa i després als interns. «25 test són clarament insuficients, tenim unes 70 persones de personal, entre les que estan en actiu i les que estan de baixa, i la quantitat de proves que es poden fer és insuficient», assenyala García.

A la residència l'Atzavara de Sant Joan hi treballa una plantilla d'una cinquantena de persones, i el nombre de residents és lleugerament superior. Però el fet d'haver de substituir un nombrós personal que està de baixa, una vintena llarga de persones, ha fet que s'hagi hagut de contractar de nou fins a uns 70 professionals els dar-rers dies.

García ha lamentat que, a part de no tenia material, el que arriba no és adequat. En aquest sentit, els van arribar 200 mascaretes «de paper, d'un sòl ús», es lamenta la regidora.

«Els material que hi ha de bates, guants, mascaretes i viseres és perquè empreses de tot tipus «ens han ajudat», diu García, que afegeix «tot el que tenim per protegir el personal és de donacions».

Els residents que han mort aquests darrers dies eren una persona de 102 anys i una altra, també gran, que havien estat ingressada per problemes que no estaven relacionats al coronavirus.