L'Audiència Nacional rebaixa les fiances per a dos dels CDR detinguts el 23-S

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha estimat parcialment els recursos de dos dels CDR detinguts el 23 de setembre de l'any passat per la desproporció de les quanties fixades com a fiances per accedir a la llibertat condicional. Considera que les interlocutòries del passat 10 de gener del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional no raonen el perquè de la quanties de 15.000 i 30.000 euros imposades als llavors presos, Germinal Tomàs i Jordi Ros, i les rebaixen a 10.000 euros cadascuna.

En els recursos ara resolts, tant la fiscalia com l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes s'havien mostrat contràries a modificar les fiances tot al·legant la gravetat de les acusacions que pesen sobre les persones encausades i que els empresonats havien aconseguit els diners en poques hores. El tribunal però recorda, citant jurisprudència europea, que la mesura de demandar diners com a condició per accedir a la llibertat no pot ser aplicada com un assegurament de la pena futurible sinó com un assegurament de la no evasió de la justícia.

Si bé entén suficientment raonada la mesura de la imposició de la fiança, contràriament al que considera la defensa dels independentistes, el tribunal no veu cap explicació del motiu pel qual s'incrementa de manera constant l'import de les fiances. Als quatre primers presos que van accedir a la llibertat sota fiança se'ls havia imposat una quantitat de 5.000 euros per cap. Augmentada després al doble, 10.000 euros per al següent. Arribat el torn de Tomàs s'elevà ja a 15.000 euros per, finalment amb Ros, el mateix jutjat i sense justificar-ho prou, va tornar a pujar la suma de manera espectacular fins als 30.000 euros.

No sent raonada aquesta escalada, i malgrat no suposi l'anul·lació de la imposició de les fiances, i ni molt menys l'arxivament de la causa que continua el seu pas, la Sala Penal acorda rebaixar ambdues quanties a 10.000 euros.