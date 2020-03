L'Estat espanyol aconsegueix frenar el ritme de contagis per cinquè dia consecutiu

L'Estat va sumar diumenge 812 noves morts per coronavirus i 6.398 positius, segons les dades del ministeri de Sanitat, xifres que suposen que la frenada en el número de nous contagiats ja s'allarga cinc dies seguits.

En total, ja s'ha arribat a les 7.340 defuncions i als 85.195 casos confirmats.

A més, hi ha 5.231 persones que han requerit ingrés a l'UCI i s'han donat 16.780 altes. Per comunitats, Madrid concentra 24.090 casos, amb 3.392 persones que han perdut la vida. Per darrere –sempre segons dades de diumenge dia 29– se situa Catalunya, amb 16.157 positius i 1.410 morts.

El País Basc registra 6.057 casos i 297 morts. Per sobre dels 5.000 casos també hi ha Castella-la Manxa (5.858 positius i 622 defuncions), Castella i Lleó (5.801 casos i 442 morts) i Andalusia (5.405 casos i 236 persones que han perdut la vida).

D'entre el total d'infectats, el ministeri de Sanitat ja té comptabilitzats 12.298 professionals sanitaris. La directora del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, va explicar a la roda de premsa d'ahir que la majoria, entre el 85 i el 90%, s'estan «recuperant a casa seva amb atenció domiciliària» i que «en general tenen una avaluació bona». Malgrat això, va admetre que es tractava d'una xifra elevada i va donar les gràcies al col·lectiu mèdic pel seu exemple de «dedicació i compromís». L'última dada oficial sobre professionals contagiats la van donar divendres i ascendia a 9.444.

La doctora del Centre de de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries també va afirmar dilluns que les unitats de cures intensives (UCI) de Madrid i Catalunya estan «al límit de la seva capacitat».

Sierra va explicar que la «pressió» sobre les UCI és el que més els preocupa i va afirmar que «estem en contacte amb les comunitats autònomes per veure amb què podem ajudar». Sierra va assegurar que estan valorant el possible trasllat de pacients entre autonomies. «Estem veient les necessitats» i, si calgués, l'Estat «intentarà articular-ho», va anunciar.



El portaveu, amb coronavirus

La doctora que ha substituït com a portaveu del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries Fernando Simón, que és el seu director i ha donat positiu per coronavirus, va dir que les autonomies que tenen les UCI més al «límit» són Madrid i Catalunya, però que hi ha d'altres que «s'hi estan apropant».