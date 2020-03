Manresa i Igualada sumen més d'un centenar de víctimes confirmades

Les morts confirmades per coronavirus a Igualada i Manresa superen el centenar. En concret, 112.

Ahir hi es van haver de sumar sis noves víctimes mortals a la Fundació Althaia i el total ja és de 45.

Pel que fa a Igualada, amb els 5 morts més d'ahir, la suma és de 67.

Això passa després que diumenge les morts a causa del coronavirus fossin una a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i una altra a Igualada.

Suposa que si bé dissabte a Manresa es va trencar l'escalada que feia que, els dies anteriors, cada nova jornada hi hagués un nombre superior de defuncions i diumenge n'hi hagués només una, l'epidèmia continua colpejant fort.

El número de persones ingressades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa del coronavirus s'ha disparat les últimes hores. Són 214 els pacients que hi havia ahir al centre sanitari manresà. Una setantena més que no pas els que hi havia diumenge.

La Fundació Althaia té en aquests moments 105 professionals confinats per haver estat en contacte amb persones amb el coronavirus o ser casos sospitosos. D'aquests, 69 han donat positiu al test.

A la Fundació Sant Andreu Salut hi havia ahir 15 persones ingressades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Entre aquestes, n'hi ha que han donat positiu per coronavirus, altres que presenten símptomes i qui espera els resultats de les proves.

Hi ha 24 treballadors de Sant Andreu que estan confinats preventivament en ser casos sospitosos.



Vint morts a Olesa

Vint persones han mort en la pandèmia de coronavirus a Olesa de Montserrat fins ara. L'alcalde de la població, Miquel Riera, ha qualificat la dada d'«esfereïdora».

A l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell van morir ahir quatre persones més, tots ells de fora de Martorell. En total, 167 persones infectades de coronavirus, de les quals 45 són de Martorell.



Quarta víctima a Berga

Una persona ha mort les darreres hores a l'Hospital Sant Bernabé de Berga amb coronavirus, fet que eleva fins a quatre les defuncions registrades al centre sanitari del Berguedà. Segons dades de l'hospital, hi ha 45 pacients ingressats amb la malaltia, 8 més que els que hi havia dissabte. A banda, també s'han detectat 10 casos nous de professionals contagiats, fet pel qual hi ha un total de 37 sanitaris, tots ells casos lleus, recuperant-se a casa. Per contra, informen les mateixes fonts, a hores d'ara ja s'han donat un total de dotze altes hospitalàries



Positius a la Cerdanya

A l'Hospital de Cerdanya hi ha 12 pacients ingressats amb Covid-19 i un cas en observació.

Des de l'inici de la crisi s'han detectat 22 positius, dels quals 18 han ingressat a l'hospital. Hi ha hagut tres trasllats a centres catalans i un en un establiment francès. Dos pacients han rebut l'alta i són al seu domicili.



A Catalunya

El departament de Salut de la Generalitat va comunicar ahir a 2/4 d'11 de la nit que les últimes hores s'havien confirmat 2.616 positius nous, cosa que eleva la xifra total a 18.773.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 1.672 persones. Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 1.652 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 3.007 són professionals sanitaris. Pel que fa a Igualada, Salut confirma 586 positius i 67 persones que han mort amb la Covid-19.