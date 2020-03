Sindicats de llogaters convoquen una vaga arreu d'Espanya a partir de demà

El sindicat de Llogaters de Madrid i de Catalunya ha convocat a partir de l'1 d'abril una vaga de lloguers de les famílies, petits comerciants i autònoms afectats per la crisi de la Covid-19.

En declaracions a EFE, un dels portaveus del sindicat de Madrid va explicar ahir que aquesta iniciativa és «una eina per organitzar-se col·lectivament i pressionar el Govern central, de manera que l'impagament no s'hagi de fer front individualment».

«Si milers de persones ens neguem a pagar i ho fem sota la cobertura de la vaga i d'un mateix moviment, ningú podrà fer res contra nosaltres», va argumentar.

L'inici de la vaga serà dimecres que ve, 1 d'abril, data en la qual començarà «una cascada d'impagaments de lloguers», i no es desconvocarà fins que el Govern espanyol suspengui el pagament dels arrendaments dels afectats: «Hi ha milió i mig de persones que han patit un ERTO», va subratllar.

Els costos econòmics d'aquesta suspensió, va afegir, no han de recaure en l'Estat ni en els petits arrendadors sinó en «immobiliàries, fons i entitats financeres».

Pel que fa als petits propietaris que depenguin de la renda del seu inquilí per arribar a final de mes, que són «la minoria», l'Estat ha d'habilitar ajuts com una renda bàsica. Aquests sindicats han llançat una Caixa de Resistència per dotar les persones que se sumin a la vaga d'una major cobertura col·lectiva, a través d'una campanya de micromecenatge al portal de goteo.org, i han habilitat el web https://suspensionalquileres.org per sumar-se a la iniciativa.

D'altra banda, el Govern ultima un paquet de mesures per ajudar els inquilins que tinguin problemes per pagar el lloguer dels seus habitatges a causa de l'actual situació de crisi sanitària, paralització d'activitats i estat d'alarma que suposarà mobilitzar uns 700 milions d'euros. El pla inclou una línia de «microcrèdits» avalats per l'Estat d'uns 100 milions d'euros per als qui tinguin el seu pis llogat a particulars o petits propietaris i una moratòria de fins a quatre mesos en el pagament de la renda per als inquilins de grans propietaris d'habitatges.

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, presentarà aquesta proposta al Consell de Ministres d'avui mateix. Tot i això, el pla està fins i tot pendent de perfilar i concretar alguns «serrells» en el marc de la negociació que es manté sobre aquest tema amb Podem. Un dels punts encara oberts a la negociació resideix en la forma en què se saldaria el deute que s'acumuli amb els quatre mesos de moratòria de pagament que es pretén permetre als inquilins dels grans propietaris de pisos. Mentre Podem pretén que aquest deute no es pagui, la proposta del Ministeri passa perquè l'inquilí pugui fer-hi front en «còmodes terminis i en un període d'entre tres i deu anys».

En concret, el pla que ultima el Ministeri que dirigeix Ábalos estableix un primer punt pel qual es determina la paralització de tot procés de desnonament durant un període de sis mesos. Així mateix, la proposta estableix una pròrroga automàtica de sis mesos per a tots els contractes de lloguer la vigència del qual conclogui coincidint amb el període d'estat d'alarma.