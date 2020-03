TEST | L'actualitat més enllà del coronavirus

L'actualitat del mes de març ha estat malauradament marcada per l'arribada i l'expansió del coronavirus. El Govern va decretar el 14 de març passat l'estat d'emergència i, des de llavors, la nostra societat viu confinada i pendent d'aquesta situació d'excepcionalitat conseqüència del SARS-CoV-2.

Entre tots aquests titulars relacionats amb la pandèmia, però, n'hi ha hagut d'altres que també han estat notícia. Segur que alguns ens pots semblar que ens queden molt lluny o, simplement, ens han passat desapercebuts.

Per això serà tot un repte! En aquesta ocasió, et plantegem unes quantes qüestions d'actualitat que al llarg del mes de març han estat notícia més enllà del coronavirus.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a "següent" per avançar en el test. Tens un minut i mig per respondre'l.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>Quatre personalitats i dues entitats de l'&agrave;mbit de les comarques de Regi&oacute;7 han estat premiades amb la Creu de Sant Jordi d'enguany. Qui s&oacute;n?</li><li>Quantes persones va mobilitzar la 36&egrave; edici&oacute; de la Trans&egrave;quia?</li><li>Aquest mes de mar&ccedil; vam poder gaudir de la coneguda popularment com a superlluna. Recordes quin dia va ser?</li><li>Un estudi publicat a la revista The Lancet HIV va confirmar la cura del virus que causa la sida en un pacient. Per quin nom se&rsquo;l coneix?</li><li>El passat 5 de mar&ccedil;, Regi&oacute;7 va organitzar la jornada Ciberserguretat: pimes en risc. Sobre qu&egrave; ens van advertir els experts?</li></ul><p></noiframe>