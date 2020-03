El trànsit registra caigudes de més del 80% a carreteres de casa nostra

Una de les imatges que resumeix de manera més visual la situació generada per la crisi del coronavirus i, més concretament, el confinament al qual ha obligat l'expansió d'aquesta epidèmia, és el de les carreteres pràcticament buides.

La imatge que il·lustra aquesta informació n'és un dels millors exemples. Una de les carreteres més utilitzades, la C-55, en un dels trams més col·lapsats, el de Castellgalí, sense ni un sol vehicle circulant-hi. La fotografia està feta a les 5 de la tarda, una hora d'alta densitat en una via que, en una situació de normalitat, suporta una circulació per damunt dels 30.000 vehicles de mitjana diària. Una imatge, per tant, que sense restriccions seria pràcticament impossible de captar. El Servei Català de Trànsit no té registres d'aquesta carretera des que s'ha decretat l'estat d'alarma, però sí que en disposa de dues de les nostres comarques que donen una referència molt clara de la incidència d'aquest confinament i de la dràstica baixada de l'activitat econòmica i de la mobilitat. Una d'aquestes referències és l'Eix Transversal, en el tram entre Manresa i Vic.

El Servei Català de Trànsit ha proporcionat a Regió7 dades de dijous passat (26 de març), comparades amb les del dijous 12 de març (encara sense confinament) i el dijous 19 de març (inicis del confinament). En sentit Girona, aquest tram de l'Eix Transversal va registrar un descens de la circulació del 63,6% respecte del que tenia dues setmanes enrere, al qual encara es va afegir una caiguda del 17,4% respecte d'una setmana abans. En sentit Lleida, els descensos en una setmana i l'altra van ser del 60,6% i del 14,6%, respectivament.

Un altre punt de referència és el del túnel del Cadí. En un dia laborable, de la segona setmana de confinament, va tenir una caiguda del trànsit, en sentit Puigcerdà, del 89,2% en relació a una data prèvia a l'estat d'alerta, i del 41,2% respecte a la primera de les setmanes en aquesta situació d'excepcionalitat, quan ja s'havia produït una caiguda molt important de la mobilitat.

En sentit Barcelona, aquests dos descensos van ser del 85,2% i del 36,4%, respectivament.

En aquest punt concret, les dades són encara més aclaparadores el cap de setmana, que és quan té un ús més elevat. En concret, aquest diumenge passat (tal com ja informava aquest diari en l'edició d'ahir), el túnel del Cadí va presentar un descens de trànsit en totes dues direccions que es va situar en el 96,7% en sentit Barcelona i el 98,6% en sentit Puigcerdà. Fins a les 12 del migdia, hi havien passat 65 vehicles, quan normalment n'hi passen uns 3.000.