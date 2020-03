Trump afirma que no superar la xifra de 100.000 morts seria «una feina ben feta»

El president dels Estats Units, Donald Trump, fa marxa enrere al seu optimisme a l'hora de superar la crisi del coronavirus i ha decidit allargar les mesures de distanciament social per intentar reduir el nombre de contagis fins al 30 d'abril.

La nova decisió de Trump contrasta amb les seves paraules de la setmana passada, quan va afirmar que el país tornaria a funcionar amb normalitat a partir del 12 d'abril, coincidint amb la festivitat de Pasqua, malgrat no comptar amb el beneplàcit dels experts.

El president nord-americà va apuntar que el 12 d'abril es tractava d'un «objectiu aspiracional», però sí espera que aquesta data representi un punt d'inflexió i confia que es produeixin «grans coses» per l'1 de juny.

Hores abans, el principal responsable científic en la lluita contra el coronavirus als EUA, Anthony Fauci, va estimar que la pandèmia podria provocar «milions» de contagis en tot el país i que la xifra de morts podria arribar als 100.000.

En aquest sentit, Trump va explicar que, encara que es tractaria d'una xifra «horrible», també suposaria una «feina ben feta» retenir el nombre de víctimes en 100.000, o «tal vegada fins i tot menys», segons va recollir la cadena NBC.

Els Estats Units registren uns 140.000 casos i un total de 2.400 persones ja han mort des de la declaració de la pandèmia, que actualment té el seu epicentre a Nova York, encara que ja s'estén a altres «punts calents» com Nova Orleans. Més de 2.600 persones es troben en estat crític.

Per la seva banda, la coordinadora de resposta al coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, alertava ahir l'Amèrica rural de la possible arribada de la Covid-19 i va insistir que ha de romandre «atenta i preparada» per al pitjor. «Encara que penseu que no arribarà heu d'estar preparats», va manifestar abans d'assegurar que «el virus es pot estendre a les zones més recòndites amb casos asimptomàtics i lleus», per donar prova de la seva virulència.

D'altra banda, Trump va qualificar de «cadelleta malalta» la presidenta de la Cambra de Representants, la demòcrata Nancy Pelosi, que diumenge va criticar la «letal» lentitud de la Casa Blanca en la resposta al coronavirus.

«És trist. Crec que és una cadelleta malalta. Té molts problemes», va afirmar el president dels Estats Units en una entrevista concedida a la cadena de notícies Fox News.