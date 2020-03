La UE desplegarà una nova operació militar al Mediterrani per controlar l'embargament d'armes a Líbia

La Unió Europea desplegarà una nova operació militar al Mediterrani per controlar l'embargament d'armes a Líbia. Els estats membre de la UE han acordat aquest dimarts posar en marxa la missió naval i aèria anomenada Irini, que significa pau en grec i que substitueix l'operació Sophia, destinada a lluitar contra el tràfic de persones i al salvament marítim. La nova operació, però, estarà centrada en la implementació de l'embargament d'armes de l'ONU a Líbia. Tot i això, farà altres tasques "secundàries" com entrenar a la guàrdia costanera líbia i controlar el tràfic de persones al Mediterrani. Això últim només ho farà patrullant amb avions i no amb vaixells com abans.

L'operació té un mandat d'un any i estarà dirigida per l'Almirall Fabio Agostini. Els estats membre de la UE encara han d'acordar com contribuirà cadascú a l'operació, així que l'enviament de vaixells i personal militar podria trigar algunes setmanes.



Rescat al mar

L'Alt Representant de la UE, Josep Borrell, ha insistit que l'objectiu d'Irini és "completament diferent" del de Sophia i que els vaixells no tindran la missió de patrullar per rescatar a persones naufragades al Mediterrani. Tanmateix, Borrell ha assegurat que si aquestes embarcacions militars es troben algú al mar, el rescataran d'acord amb la llei internacional.



Conflicte a Líbia

"Aquesta missió és essencial per contribuir a un alto al foc permanent", ha defensat Borrell. Tot i això, l'Alt Representat ha reconegut que "Irini no és la panacea" per la guerra líbia.

De fet, el cap de la diplomàcia europea ha admès que la lluita armada ha augmentat en els últims dies, malgrat la crida de l'ONU a declarar una treva per la crisi del coronavirus.

Líbia es troba en guerra civil des del 2014 amb diverses faccions en lluita pel control del país. Les forces rebels liderades pel general Khalifa Haftar controlen gran part del territori a l'est del país, però el govern de Fayez al-Sarraj, reconegut per l'ONU, manté la capital i el nord-oest de Líbia. ?Haftar té el suport d'Egipte, els Emirats Àrabs Units i Rússia, mentre al-Sarraj té al darrere Turquia que en els últims mesos ha intensificat la seva intervenció al conflicte.

Arran de l'escalada de violència a principis d'any, a la Conferència de Berlín les diferents parts es van comprometre a respectar l'embargament d'armes a Líbia imposat per l'ONU i a evitar les interferències militars estrangeres al conflicte. Tot i això, no van aconseguir pactar un alto al foc al país i els compromisos tampoc s'han complert a la pràctica.