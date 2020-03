Les viseres fetes amb impressores 3D particulars ja arriben als centres assistencials de Manresa

Les viseres fetes per impressores 3D de domicilis particulars ja han arribat a la Fundació Althaia, l'Hospital de Sant Andreu, residències, altres centres assistencials o farmàcies. És una de les primeres accions dels anomenats makers a Manresa i el Bages, una iniciativa que es va iniciar a Barcelona i que s'ha estès arreu.

Un dels impulsors a Manresa i el Bages és Joan Sebarroja. Ell s'encarrega de l'organització i de la distribució de material. Tot el procés, des de la impressió fins a l'embalatge, està organitzat. «A mesura que anàvem trobant gent amb impressores 3D a casa el col·lectiu es va anar ampliant, i cada cop som més Km 0. El que es tracta és que en aquests moments les indústries i els habitants de les diferents comarques assegurin el proveïment a cada hospital, residència i CAP», assegura. El cap de setmana passat ja n'havien lliurat unes 150 «amb totes les garanties sanitàries per no escampar ni contaminar res, i no caure nosaltres pel camí». Al Bages hi ha diversos projectes semblants en marxa.