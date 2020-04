Aigua de Rigat atén els clients durant la crisi a través de WhatsApp

Aigua de Rigat –empresa gestora del cicle de l'aigua als municipis d'Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt– ha posat en marxa un nou canal d'atenció directa amb els clients a través de la plataforma de missatgeria WhatsApp. El número de telèfon al qual poden notificar incidències o formular consultes els veïns és el 681 351 197.

En l'actual situació d'estat d'alarma per la pandèmia, Aigua de Rigat assegura que «reforça i facilita la comunicació directa amb les més de 30.000 llars de la comarca de l'Anoia a les quals presta el servei de subministrament d'aigua». L'empresa atendrà les peticions de dilluns a divendres, de 8.30 h a 16.30 h.

Aigua de Rigat ha elaborat un document de preguntes i respostes sobre el servei d'aigua durant la crisi sanitària de la Covid-19 per via Internet. L'empresa ha incrementat aquests dies d'aïllament la resposta no presencial. L'objectiu inicial, però, és donar garantia de servei al client.