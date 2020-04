CECAT demana un altre certificat a la Conca

El confinament a la Conca d'Òdena, la zona més afectada pel coronavirus a Catalunya, fa que s'hi exigeixi més control pel que fa als certificats de desplaçament i que no valgui només amb els certificats que s'han publicat a principi d'aquesta setmana. Les empreses que estan vinculades als serveis essencials segons el reial decret publicat pel Govern central necessiten demanar una autorització al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per poder entrar i sortir de la zona confinada.

Tal com informa l'Ajuntament d'Igualada, perquè aquestes empreses obtinguin l'autorització per passar els controls policials han de sol·licitar-la per correu electrònic a cecat@gencat.cat prèviament especificant el nom i el CIF de l'empresa per la qual treballen, els noms, cognoms i DNI de les persones treballadores ocupants del vehicle, així com la matrícula i el model del mateix.

En la sol·licitud també s'ha d'especificar el recorregut que es durà a terme, amb l'origen i el final, i el motiu del desplaçament, i també el certificat d'empresa que acrediti que està dins del grup de serveis vulnerables. El certificat s'obtindrà un cop el CECAT hagi respost el correu electrònic després de comprovar que les dades són correctes.

Tot i això, el consistori igualadí recorda que també és recomanable dur, a part de l'autorització del CECAT, el certificat autoresponsable de desplaçament de la Generalitat de Catalunya que es pot trobar a la web del departament d'Interior malgrat que no sigui obligatori.