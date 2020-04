Desembassen els pantans per evitar tenir problemes en els cabals del rius

Els pantans de la Catalunya Central estan alliberant aigua amb l'objectiu d'augmentar la capacitat de resguard dels embassaments davant l'episodi de pluges anunciat per a aquesta setmana. En concret, des d'aquest dilluns, la Baells està deixant sortir 4,1 m3/s; Sant Ponç, fins a 4,5 m3/s, i la Llosa del Cavall, 2,5 m3/s, segons ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Es preveu mantenir un alliberament constant regulat fins que acabi l'episodi de pluges anunciat pel Servei Meteorològic de Catalunya. Fonts de l'ACA consultades per Regió7 afirmen que «els models de crescuda no indiquen en cap cas un episodi de pluges ni de crescuda de cabals com durant el temporal Glòria. La previsió és que aquest dimecres anirà de baixa, i de cara al cap de setmana el temps s'haurà normalitzat».

La Baells (95%), la Llosa del Cavall (100%) i Sant Ponç (91%) es troben gairebé al límit de la seva capacitat i, tot i que aquest és un fet habitual aquesta època de l'any, l'Agència «deixa un resguard en els embassaments per assumir la possible arribada d'aigua des de la capçalera». Aquestes mesures adoptades pretenen evitar inundacions si finalment els models de predicció encerten i les pluges són rellevants. «Els embassaments poden arribar al màxim de la seva capacitat, però l'increment de cabal de sortida s'estableix precisament per guanyar resguard i per alliberar aigua minimitzant possibles efectes o inundacions aigües avall», afirmen.



Qualitat de l'aigua garantida

L'Agència Catalana de l'Aigua, com la resta d'institucions i el conjunt de la societat, ha hagut d'adoptar mesures i desenvolupar plans de contingència davant la situació de crisi sanitària «per garantir uns serveis que són essencials i per assegurar la protecció dels personal que està al càrrec d'aquests serveis. Hi ha persones de la nostra organització que estan treballant des de casa per donar suport a aquests serveis. La qualitat de l'aigua està garantida en tot moment», acaben.