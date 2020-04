La Generalitat publica el mateix certificat que el del BOE, sense traduir, després d'un matí incert

El Govern espanyol va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de dilluns el model de declaració responsable, el document necessari per tal que els treballadors puguin assistir al seu lloc de treball en el cas que formin part d'una empresa de servei essencial, però l'anunci d'un nou certificat per part de la Generalitat feia difícil saber què ha de portar el treballador per poder anar a treballar.

Després d'un matí sense notícies per part de la Generalitat respecte al seu certificat, a les cinc de la tarda es va publicar, a través del Canal Empresa gestionat pel departament d'Empresa i Coneixement, el mateix certificat que s'havia publicat prèviament al BOE sense traduir-lo al català. D'aquesta manera, les empreses de serveis essencials catalanes poden descarregar-se el mateix model que apareix al BOE des del portal de Canal Empresa per tal que els seus treballadors es puguin desplaçar lliurement per anar a treballar fins al 9 d'abril.

Durant el matí, Mossos d'Esquadra assegurava no tenir coneixement del certificat publicat pel BOE en ser preguntats per aquest diari malgrat que ahir ja comencés la seva aplicació, però més tard, i després de consultar-ho, van assegurar que la diferència respecte al certificat autoresponsable que la Generalitat va posar en marxa el 20 de març és que el del Govern central és obligatori portar-lo, mentre que el d'autorresponsabilitat no ho és, ja que només servia per informar de coses més generals com per anar a fer la compra o altres situacions permeses per la llei. Respecte al certificat publicat ahir a la tarda per Canal Empresa, al matí tampoc tenien constància de com seria.

Pel que fa a la Policia Local de Manresa, asseguren que l'important no és que les persones portin el certificat, sinó que en el moment que se'ls demana ho puguin justificar.

Els treballadors essencials a partir d'ara han de portar sempre que vagin a treballar el model de declaració responsable creat pel Govern espanyol i que les empreses han de facilitar als treballadors. En el cas de que les forces de seguretat de l'Estat aturessin pel carrer una persona que no disposi d'aquest certificat o sense altres motius justificats, aquesta persona serà sancionada per incompliment del confinament. Aquesta mesura s'allargarà fins al proper 9 d'abril, tal com s'apunta al BOE.

El document recull les dades de l'ocupador i de l'empresa de serveis essencials, que ha d'especificar el domicili, el telèfon i el correu electrònic del treballador, així com el DNI de la persona que porta el certificat. Amb aquesta declaració firmada per l'empresari, es permetrà que els treballadors puguin sortir de casa per anar a la feina.

Per altra banda, gairebé mig milió de catalans ja han descarregat el certificat autoresponsable de la Generalitat des del 20 de març, tal com va afirmar el conseller d'Interior, Miquel Buch, ahir, però aquest no serveix per justificar que la persona vagi a treballar a una empresa de serveis essencials, per tant haurà de disposar del certificat creat pel Govern espanyol. Buch va aclarir que el certificat autoresponsable impulsat per la Generalitat no té res a veure amb l'aprovat pel Govern central, i que les empreses de sectors essencials han de facilitar el desplaçament dels seus treballadors.



Els controls policials s'accentuen

El nou graó que es va pujar ahir en la situació d'excepcionalitat, que implica el confinament total de totes aquelles persones que no prestin un servei considerat essencial, es va notar des de primera hora en el desplegament del control policial per garantir aquest compliment.

Un dels exemples es va poder constatar de primera mà en el recor-regut d'un dels redactors de Regió7 per anar des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa. En només quatre quilòmetres de distància hi havia dos punts de control exhaustiu i tres cossos policials exercint-los. En aquests controls es demanava el certificat d'autoresponsabilitat o el full signat per l'empresa per a la qual es treballa, si el motiu del desplaçament era laboral, i fins i tot el DNI per constatar que eren la mateixa persona.