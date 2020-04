Itàlia allarga el confinament almenys fins al 13 d'abril pel covid-19

Itàlia ha decidit allargar el confinament per la pandèmia de covid-19 almenys fins al 13 d'abril. Aquesta mesura tenia com a data límit el 3 d'abril, però el govern de Giuseppe Conte ha optat aquest dimecres per ampliar 10 dies més el tancament a tot el país. El ministre de Salut italià, Roberto Speranza, ha defensat no caure "en optimismes fàcils que puguin frustrar els sacrificis" fets, si bé ha assegurat que van "pel bon camí". El govern italià també ha decidit permetre als nens sortir a passejar acompanyats d'un dels seus pares prop de casa.

Més de 101.739 persones s'han contagiat ja a Itàlia de coronavirus i 12.428 han mort. Les autoritats asseguren que l'augment de contagis s'està estabilitzant i, per exemple, a Llombardia, focus de la pandèmia al país, el ritme d'infeccions s'està alentint.