L'ACEB i entitats berguedanes demanen mesures contra la crisi

Una desena d'entitats, agrupacions comercials, industrials i empresarials berguedanes, liderades per l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), s'han adreçat conjuntament als ajuntaments i al Consell Comarcal per reclamar mesures econòmiques urgents per superar la crisi. L'objectiu de la crida és que les administracions locals «emprenguin totes les mesures que estan al seu abast per pal·liar els efectes que la Covid-19 està tenint en el teixit industrial, empresarial i comercial de la comarca», segons un comunicat fet públic ahir per l'ACEB.

Les entitats i l'ACEB proposen sis mesures per ajudar el teixit empresarial local mentre duri l'estat d'alarma. En primer lloc, condonar els pagaments de tots els impostos fins que hagi passat la situació de pandèmia i l'aturada de l'activitat, i que es doni així temps a normalitzar l'activitat.

En segon lloc es proposa eximir el pagament de les taxes de residus i de terrasses per a totes les activitats que acreditin que han paralitzat la seva activitat en els centres de treball.

També es reclama un avançament del pagament de les factures pendents a proveïdors de l'Ajuntament i subvencionar l'IAE de les empreses que acreditin que han hagut de paralitzar la seva activitat.

Una altra mesura proposada consisteix en subvencionar l'IBI de les empreses que hagit hagut d'aturar-se, a més de subvencionar l'IBI dels propietaris de finques arrendades que acreditin que han fet una moratòria en el cobrament de les rendes.

Les entitats exigeixen que les propostes «siguin analitzades al més alt nivell» i proposen que es presentin als propers plens municipals i comarcal per tal que sigui debatuda i votada pels seus membres. Les associacions consideren que una situació d'emergència com l'actual «requereix d'un compromís de tots els regidors, regidores, consellers i conselleres».