Manresa ha sumat més de 200 denúncies en dues setmanes de confinament

La Policia Local de Manresa ha interposat un total de 216 denúncies a ciutadans que s'han saltat el confinament durant les dues primeres setmanes d'aplicació de les mesures decretades per l'estat d'alarma per la Covid-19. La capital del Bages concentra bona part de les sancions imposades per les policies locals al Bages, el Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya, on se supera de llarg el mig miler de denúncies, per un import mínim de 600 euros.

La majoria de les denúncies són per desobediència lleu i no solen passar d'aquests 600 euros, tot i que hi ha hagut casos més greus i amb reincidència, que poden portar a una denúncia de caràcter penal. A Manresa s'han posat multes de fins a 3.000 euros, i tres persones han estat denunciades penalment per reincidència, una d'elles fins a 7 vegades (les altres dues, 5 i 3). A Sallent, on la Policia Local ha posat 16 denúncies per desobediència lleu, fins i tot s'ha fet una detenció a un veí que ja acumulava 3 sancions administratives però que va ser detingut «per la negativa a marxar al domicili i per no donar garanties de compareixença davant del jutjat als agents actuants, perquè va dir que ell no aniria enlloc», segons ha explicat a aquest diari el cap del la Policia Local de Sallent, Iván García.

També hi ha hagut denúncies penals (però sense cap detenció) en poblacions com Sant Joan, Sant Fruitós i Santpedor. De fet, després de Manresa, són els municipis del Bages amb un nombre més elevat de denúncies: 92 a Sant Fruitós, 67 a Sant Joan i 54 a Santpedor, i s'hi ha d'afegir Sant Vicenç, amb 81 persones denunciades però cap de penal. En canvi, en poblacions com Artés el volum de denúncies és inferior, possiblement per les limitacions que comporta el fet de tenir una plantilla de només set agents, i això vol dir un per torn, «que ha de combinar el patrullatge amb el servei d'atenció al ciutadà», lamenta el caporal del cos, Germán Martín.

Per la seva banda, la Policia Local de Berga ha denunciat un total de 36 persones per saltar-se les normes de confinament des que es va decretar l'estat d'alarma. La primera setmana es van realitzar 26 denúncies i durant la segona, des del dilluns 23 de març fins al diumenge 29 de març, se'n van realitzar 10. Per tant, la conscienciació de la ciutadania va créixer i el nombre de denúncies va baixar de forma dràstica. Durant els últims dos dies no s'ha produït cap denúncia i els carrers de Berga han estat pràcticament buits.

A Puigcerdà, la Policia Local havia realitzat fins aquest dilluns 376 controls, 197 a vehicles i 179 a vianants, dels quals s'han aixecat 14 actes de denúncia, 3 de les quals amb reincidència. I a Solsona, fonts de la Policia Local han explicat a aquest diari que fins dilluns no havien posat cap sanció perquè fins ara s'ha fet una tasca de prevenció i avís, però, si cal, ara ja es començarà a multar.



Des de prendre el sol a fer el vermut

Les casuístiques de les sancions són similars a tot arreu: sortir al carrer sense justificació. Ara bé, si per una banda l'incivisme s'ha anat reduint amb els dies, qui encara surt de casa sense justificació «cada cop fa més ús de la picaresca», apunta el cap de la Policia Local de Sant Fruitós, Genís Caparrós, amb situacions similars a les d'altres llocs, com el fet de treure a passejar el gos lluny de casa per anar a fer esport, fins al punt de «trobar-te veïns d'altres nuclis», o veure gent caminant amunt i avall «amb una barra de pa». També hi ha individus «que es troben a la vora del riu per fer la cervesa i fumar amb l'excusa que treuen a passejar el gos», segons han explicat fonts del cos policial de Sant Joan, o altres que van 4 o 5 vegades a l'estanc a comprar tabac», diu el caporal de Súria.

El cap de la Policia Local de Berga, Jaume Hernández, ha explicat a Regió7 que la infracció més greu va ser la d'un comerç que seguia obert tot i no vendre articles de primera necessitat. També s'ha sancionat a una persona per prendre el sol a la via pública, per sortir a passejar dient que anava al supermercat o per sortir de casa per anar a veure un amic. I a Artés, el cas més flagrant va tenir lloc diumenge passat, just quan s'entrava en una fase més dura del confinament. L'agent que patrullava aquell dia «va enxampar un grup de persones fent el vermut al carrer», explica el caporal del municipi, Germán Martín. Era un grup de mitja dotzena de persones a qui l'agent va sorprendre en ple migdia asseguts en un descampat proper al Sindicat però que té habitatges a l'entorn. Martín explica que, en veure'l, van marxar corrent, però l'agent va poder identificar un matrimoni amb un nen petit.

A Santpedor, la majoria dels casos es van concentrar en l'inici del confinament. «Amb el pas dels dies la gent està més conscienciada» i no surt tant sense justificació com al principi, apunten fons del cos policial del poble, fins al punt que «de les 8 o 10 denúncies diàries que fèiem al començament, hem passat a una o dues». I és que «ara, la majoria de la gent ja sap el que hi ha, i ja sigui per por o per responsabilitat, ara hi ha més consciència». De tota manera, diu que els agents encara es troben amb «casos de persones que pensen que poden anar a l'hort, a passejar el gos en parella o a córrer als afores», i per això, a banda del patrullatge per dins del nucli, també es fa vigilància des de llocs elevats, pel camp o als accessos per carretera.