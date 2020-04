Més de 200 periodistes denuncien censura a les rodes de premsa de la Moncloa

Les mesures de confinament i la instauració per part de La Moncloa d'un nou format de rodes de premsa no presencials ha derivat en un conflicte entre la Secretaria d'Estat de Comunicació i els periodistes que segueixen habitualment La Moncloa. Més de 200 professionals de la comunicació ja ha signat el manifest 'Per la llibertat de preguntar', molt crític amb el que qualifica de "censura" per part de l'equip de comunicació de Pedro Sánchez.

El sistema instaurat pel govern espanyol passa perquè els periodistes formulin preguntes a un grup de whatsapp i que el secretari de comunicació del govern, Miguel Ángel Oliver, en triï unes quantes per formular-les ell mateix a les rodes de premsa.

El manifest critica aquest filtre i triatge de les preguntes i assegura que les dificultats tècniques "no són més que excuses". "Altres actors polítics nacionals i internacionals fan rodes de premsa telemàtiques en què els periodistes habituals formulen les preguntes directament a través de videotrucada", i per tant "tenen la possibilitat de preguntar directament" i si cal "repreguntar". "És així com les persones que donen la roda de premsa no poden respondre amb evasives, tal com ha succeït reiteradament a les rodes de premsa organitzades al Palau de La Moncloa".

Segons el manifest, el fet que les preguntes al govern les formuli un membre del mateix govern demostra la "manca de transparència i un interès per controlar la informació" que deriva en una "nova forma de censura as mitjans i un menyspreu intolerable als mateixos ciutadans als que es reclama enormes esforços".

En aquest sentit recorda que l'estat d'alarma "en cap cas suposa una minva en l'aplicació de l'article 20 de la Constitució, que reconeix el dret fonamental a comunicar o rebre lliurement informació verídica" sense que hi hagi "cap censura prèvia".

Per aquest motiu la premsa reclama un canvi "immediat" de procediment per a totes les rodes de premsa i compareixences de membres del Govern.