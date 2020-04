Miquel Buch passa la pilota a l'Estat sobre l'aïllament de la Conca d'Òdena

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar ahir que és el Govern central qui manté el tancament perimetral de la Conca d'Òdena, a la comarca de l'Anoia, perquè l'Executiu central ha deixat la Generalitat sense capacitat de decisió i l'«ha subordinat» a les resolucions que acordi l'Estat.

Així ho va indicar Buch en una roda de premsa telemàtica, després que dilluns al·legués que la Generalitat mantenia per consell dels seus experts aquest tancament perimetral, malgrat que el Govern havia suspès per a tot Espanya qualsevol activitat no essencial en la línia del confinament total que el Govern defensava i amb el qual pretenia aixecar el bloqueig de la Conca d'Òdena, on viuen unes 70.000 persones.

«Qui decideix si es manté el confinament a la Conca d'Òdena o no és el Govern d'Espanya. Perquè es va optar (amb el decret de l'estat d'alarma pel coronavirus) per subordinar-nos a les decisions que pren Madrid. I, per tant, ara nosaltres podem fer propostes, podem demanar, però qui acaba decidint si es confina o no és el Govern d'Espanya», va dir.

Com a mostra, va recordar que va ser el Govern espanyol, a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), qui va acordar prorrogar, a proposta de la Generalitat, el tancament perimetral de la Conca d'Òdena.

Buch va lamentar el «règim de subordinació» de les autonomies pel que creu que va optar el Govern de Pedro Sánchez per afrontar la crisi pel coronavirus, deixant de banda «una solució col·laborativa, participada» entre comunitats que, com Catalunya, fa dècades que gestionen els seus propis sistemes sanitaris, de seguretat i d'emergències.

«Ara no tenim aquesta capacitat de decisió, sinó que estem subordinats a l'Estat espanyol. Hem de passar per la porta de Madrid per prendre alguna decisió», va al·legar. En una resolució en què la Generalitat va plantejar el 16 de març passat el confinament total de Catalunya, que no va entrar en vigor perquè el Govern espanyol no la va validar, es deixava sense efecte el tancament perimetral de la Conca d'Òdena, on es va registrar un brot de coronavirus a Catalu-nya, perquè ja quedava satisfet el seu propòsit amb l'enduriment de l'aïllament que es propugnava per a tota la comunitat.