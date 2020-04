Les proves d'accés a la universitat tindran lloc del 7 al 9 de juliol

El Govern català i les universitats han acordat les noves dates de celebració de les proves d'accés a la universitat, després que el calendari inicial s'ajornés per la crisi del coronavirus. La selectivitat, que estava prevista que es fes inicialment entre el 9 i l'11 de juny, se celebrarà del 7 al 9 de juliol, mentre que la prova d'accés per a més grans de 25 i 45 anys es farà el 20 i el 27 de juny. Les proves d'aptitud personal (PAP) per als graus d'Educació Infantil i Educació Primària que s'havien de fer el 25 d'abril es programen per al 19 de juny. L'Executiu i les universitats també han acordat flexibilitzar l'opcionalitat en els exàmens.