El TS adverteix el Govern que excarcerar els presos del procés podria ser delicte

La sala del Tribunal Suprem que va jutjar el cas del procés independentista a Catalunya va advertir ahir al Govern de la Generalitat que l'excarceració dels líders independentistes per la pandèmia de coronavirus podria emmarcar-se en un delicte de prevaricació.

L'alt tribunal va assenyalar que si les juntes de tractament de les presons on es troben els polítics acorden excarcerar-los per complir el confinament a casa seva, aquest òrgan s'adreçarà a cadascuna d'aquestes juntes de règim general i als directors dels centres perquè expliquin com més aviat possible què justifica aquesta decisió i s'identifiqui de manera nominal els funcionaris que han donat suport a aquest acord. «Això s'emmarcaria en l'exigència de responsabilitats penals per la possible comissió d'un delicte de prevaricació», afegia la nota, que es va emetre després que la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, assegurés que les juntes de tractament de les presons catalanes estudiarien si els presos que compleixen condemna per l'1-O poden continuar el confinament a casa seva.

Els líders del procés condemnats pel Suprem estan classificats en segon grau i tots gaudeixen del principi de flexibilitat de l'article 100.2 del Reglament penitenciari. Després de l'estat d'alarma, el Ministeri de l'Interior va suspendre permisos i comunicacions i va potenciar les trucades telefòniques en compensació. Les sortides per aquest tipus d'article van quedar supeditades a les restriccions de confinament.

El 16 de març des de la conselleria de Justícia de la Generalitat es va assegurar que els presos es quedarien a les seves respectives presons, i el mateix va fer després que el 18 de març el ministeri de l'Interior facultés a les juntes de tractament per potenciar el control telemàtic de presos classificats en tercer grau o amb el 100.2, amb la finalitat d'evitar el contagi als centres.