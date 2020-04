Voluntaris d'Olesa es posen d'acord per produir 1.700 mascaretes

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat produirà 1.700 mascaretes de cotó gràcies a la col·laboració desinteressada de persones voluntàries i d'empreses que han cedit material al consistori. Les mans voluntàries seran les encar-regades de cosir les mascaretes, que es podran esterilitzar i empaquetar gràcies a les donacions de material per part de diferents empreses.

Aquest voluntariat també està elaborant viseres protectores per al personal del CAP i les residències. Alhora, l'Ajuntament també participa en la recollida de material, concretament fonts d'alimentació, per a l'elaboració de respiradors artificials de metacrilat, un projecte impulsat per les empreses igualadines Framun i Waterologies conjuntament amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Davant la manca de material sanitari, l'Ajuntament ha tingut moltes peticions de col·laborar des del voluntariat.