La xifra de morts a la Conca d'Òdena el març triplica el registre dels últims anys

Les dades sobre el recompte de morts a la zona de confinada de la Conca d'Òdena del més de març posen sobre la taula una magnitud més real que les xifres que estem tenint sobre l'efecte de la Covid-19 a la població. En el conjunt dels quatre municipis, Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí, la mortalitat del darrer més s'ha multiplicat per tres respecte a la que hi va haver l'any passat i també sobre la mitjana dels dar-rers cinc anys. O el que és el mateix, hi ha hagut un creixement que supera lleugerament el 200%.

Les xifres que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va exposar en resposta a una pregunta de Regió7, podrien variar d'un any a l'altre, però entre aquestes quatre poblacions hi ha hagut el darrer any, el 2019, 47 morts durant el mes de març, i els darrers cinc anys la mitjana de morts del mes de març ha sigut de 46. Aquest any, a dia 30 de març, la xifra s'eleva a 140 defuncions, segons dades de Funerària Anoia que ahir van fer públiques els alcaldes d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. Encara cal sumar-hi les del darrer dia. I de les morts totals, només en 40 casos s'ha sabut que era a causa de coronavirus. Els altres 100, tot i l'increment, consten com a mort natural.

El cas de la Conca d'Òdena és extrapolable, segur, a bona part del país. Hi ha hagut un increment de morts, no tots han passat per hospitals, i no a tots se'ls ha fet la prova, el test, per saber si tenien coronavirus. Per tant, les xifres de morts que s'han fet públiques són molt inferiors a la realitat.

Amb els números al davant, Castells va assegurar ahir en roda de premsa que «la situació és molt greu». Va recordar que les dades oficials, que podrien ser només una tercera part de la realitat, ja diuen que la zona té una mortalitat de les més altes d'Europa. Amb la realitat sobre la taula, les xifres encara es dispararien molt més. Castells no va voler entrar en polèmiques amb Salut per les xifres, però va insistir en la necessitat de disposar de tests per determinar qui té coronavirus i qui no a la Conca d'Òdena. Fa dies que els alcaldes reclamen tenir una imatge real de quina és la situació per poder afrontar el problema en fase inicial i poder aïllar tothom que estigui infectat de Covid-19.

Davant l'evidència que les dades oficials amagaven bona part de les defuncions que s'estaven produint al país, la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar ahir que, els propers dies, el recompte de víctimes de coronavirus inclouran també les dades provinents de les funeràries. «No són dades automàtiques i només tenim les defuncions dels centres hospitalaris. Per això, hem estat treballant amb els serveis funeraris per poder tenir també aquestes dades i poder-les donar a la ciutadania».