300 detencions i més de 42.000 denunciats per Mossos i policies locals en el marc del dispositiu Oris

Els Mossos i les policies locals han fet 300 detencions per resistència i desobediència als agents de l'autoritat, 194 la policia catalana i 106 els cossos municipals, des de l'inici del dispositiu Oris, que es va posar en marxa el 13 de març amb el confinament de la Conca d'Òdena i posteriorment es va estendre a tot Catalunya amb l'entrada en vigor del decret d'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol. A més, s'han aixecat actes de denúncia a 40.092 persones per incompliments de la llei de seguretat ciutadana, 25.000 per part dels Mossos i 15.000 per part dels cossos locals. També s'han identificat 150.611 persones, 37.784 per part dels Mossos, segons dades fetes públiques pel conseller d'Interior, Miquel Buch.

Pel que fa als vehicles, se n'han identificat 136.190, 6.550 per part de la policia catalana. En aquest temps, els Mossos han tancat un total de 77 establiments que no estaven complint amb el que ordena el decret d'estat d'alarma, i han aixecat actes de denúncia a 75 establiments més. A més, Mossos d'Esquadra i policies locals han fet un total de 63 actuacions policials a requeriment sanitari o judicial.