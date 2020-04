Afers Socials xifra en 362 els morts per Covid-19 que vivien en residències de Catalunya

A Catalunya han mort almenys 362 persones que vivien en residències de gent gran aquest mes de març com a conseqüència de la crisi de la Covid-19. Així ho va confirmar ahir la conselleria de Treball i Afers Socials, i va informar que hi ha 830 usuaris diagnosticats (de 317 residències), 189 dels quals estan hospitalitzats.

A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades en 1.073 residències. L'edat mitjana dels residents és de 84 anys, la majoria dependents i grans dependents, i el 90% presenten malalties prèvies. L'any 2019 van morir a les residències de gent gran de tot Catalunya 10.979 persones, i l'any 2018, 11.402, el que suposa un mitjana mensual de més de 900 defuncions. Amb dades tancades el 31 de març però no del tot precises, han mort per coronavirus 362 dels residents, tot i que alguns d'ells ho poden haver fet en hospitals i, per tant, no es poden sumar tots a la xifra de morts que cada dia actualitza Salut. La zona on han mort més avis residents, 129, ha estat les comarques de Barcelona, que inclou la Conca d'Òdena i la residència de Capellades.